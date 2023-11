ADRANO (CATANIA) – La polizia di Catania ha sottoposto a custodia cautelare in carcere un pregiudicato di 42 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, per aver violato le prescrizioni imposte. Il 42enne, infatti, qualche mese fa era stato arrestato ad Adrano per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. In seguito, era stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Qualche giorno fa, però, l’uomo ha telefonato all’ex moglie minacciandola e si è, inoltre, allontanato dal suo domicilio, evadendo dagli arresti domiciliari, per incuterle timore. Il 42enne è stato portato nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania.