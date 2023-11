CATANIA – Una folta e appassionata delegazione di atleti del Catanese ha partecipato con grande entusiasmo e portando a casa numerose vittorie al “Campionato Nazionale Open di Karate ASI” organizzato a Terracina (Lazio). Una presenza importante ad una manifestazione che ha segnato in totale quasi 500 iscrizioni, 36 società partecipanti, 30 allenatori e 15 arbitri che hanno animato la giornata con la loro passione e dedizione. Atleti provenienti da ogni parte d’Italia con le loro società tra cui le nostre ASD S.K.W.J. di Catania del maestro Carmelo Musmeci e ASD Tempio del Samurai di Grammichele del maestro Francesco Mancuso. L’evento ha accolto partecipanti di tutte le età, dai giovanissimi atleti tra i sei e gli otto anni, fino ai

maestri più esperti.

Per i siciliani è stato un grande successo nelle diverse categorie. Felice della trasferta vincente il presidente del comitato ASI Catania Angelo Musmeci: “I nostri atleti si sono fatti notare in una giornata ricca di successi, vincendo in diverse categorie e portando a casa dei risultati che ci riempiono di orgoglio. Queste esperienze servono a loro per crescere dal punto di vista sportivo e umano e a noi per affermarci sempre di più come realtà attiva sul territorio, ricca di associati di alto livello”.

Ecco i risultati eccezionali che i nostri atleti hanno portato a casa: Società premiata ASD S.K.W.J. – CT di Carmelo Musmeci. Emanuele Pulvirenti categoria Juniores, si è aggiudicato il 1° posto con l’Oro – campione nazionale Kumite – 68 kg, Mario Pandetta categoria Seniores, il secondo posto con l’Argento – vice campione nazionale Kumite – 67 kg, Giuseppe Monaco categoria Cadetti terzo posto con il Bronzo – Kumite – 52 kg. Risultati degli atleti della ASD Tempio del Samurai di Grammichele di Francesco Mancuso, Santi Musso categoria bianca-gialla-arancio Kata12-13 anni 3° classificato, Gianluca Scalone over 50 cintura blu Kata 1° classificato, Salvatore Scalone 1° Dan categoria Juniores Kata 3° classificato, Francesco Chiovè 4° Dan categoria Senior oltre 36 Kata 1° classificato, Carlo Mancuso 2° Dan 2° classificato Kumite categoria più 84 kg.