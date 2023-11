Mucca intrappolata in un burrone, è salva

NOTO (SIRACUSA) – Una mucca è rimasta intrappolato in un burrone, non riuscendo più a venirne fuori. Sono intervenuti i vigili del fuoco che con una manovra delicata, per non fare spaventare l’animale, lo hanno tratto in salvo dopo averlo imbracato e trasportato a valle con l’elicottero.

In particolare un elicottero dei vigili del fuoco “Drago 142″ del reparto volo di Catania è intervenuto per il soccorso a Noto effettuato dopo una richiesta di intervento giunta dalla sala operativa del Comando provinciale di Siracusa. L’animale è stato imbracato con apposite funi di sicurezza da personale elisoccorritore. Dopo essere stato sedato dal veterinario intervenuto sul posto, il bovino è stato sollevato con l’ausilio del gancio baricentrico e successivamente portato in zona accessibile dal personale a terra. Dopo un controllo veterinario l’animale è stato consegnato ai proprietari.