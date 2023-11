A San Berillo il meccanico abusivo

CATANIA – Diciannove violazioni di norma del codice della strada – soprattutto per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, assenza della necessaria revisione e divieto di sosta, con il conseguente sequestro o fermo dei veicoli – sono il bilancio di nuovi controlli della polizia di Catania nel quartiere dii San Berillo Vecchio. Il pattugliamento effettuato nelle ore serali, invece ha interessato la zona compresa tra piazza Bellini, via Sangiuliano e via Coppola, caratterizzate da un considerevole afflusso di cittadini e turisti soprattutto nel fine settimana. Un’officina in via di Prima è risultata abusiva. I poliziotti hanno sequestrato l’attività e tutta l’attrezzatura e hanno multato il titolare per 5.164 euro.