A Catania ‘arrusti e mangia’ da incubo

CATANIA – Una task force composta da carabinieri, Nas, vigili e personale dell’Asp si è presentata in via Plebiscito per ispezionare i ristoranti/bracerie detti in gergo catanese “arrusti e mangia”. Ne sono stati controllati 5: in uno di questi, in prossimità dell’incrocio con via Belfiore, i militari hanno trovato oltre 400 chili di carne equina priva di tracciabilità e in pessimo stato di conservazione. E’ stata subito sequestrata e sarà distrutta. Lo stesso ristorante è stato sanzionato per occupazione di suolo pubblico, con sequestro del braciere.

In un’altra trattoria scovati 3 chili di carne bovina senza tracciabilità. Il titolare anche in questo caso è stato multato pure per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Identica situazione per un altro ristorante, cui sono stati sequestrati 6 tavoli e 11 sedie ma anche 24 confezioni di salmone prive di tracciabilità.

Precarie condizioni igieniche infine in due ulteriori bracerie, con occupazione abusiva di suolo pubblico. Uno dei cinque ristoranti è risultato recidivo e sarà segnalato al Comune di Catania per la sospensione temporanea dell’attività. Durante la serata sono scattate sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di circa 19.000 euro.