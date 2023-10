“Via degli Ulivi nelle mani degli zozzoni”

“Via degli Ulivi nel quartiere di San Nullo è quasi completamente invasa dai rifiuti, degradata e con il continuo rischio incendi soprattutto in questo periodo”. Il consigliere comunale Andrea Cardello e il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi hanno incontrato i residenti della zona per capire le loro esigenze e farsi portavoce a Palazzo degli Elefanti delle loro problematiche. “Una situazione che si protrae da troppi anni – sottolinea Cardello -, nonostante gli ultimi interventi di pulizia i residenti delle palazzine circostanti ci hanno spiegato che qui è un continuo abbandono dei rifiuti da parte dei pendolari della spazzatura. In particolare è l’area nelle vicinanze all’ingresso di parco degli Ulivi che subisce una sistematica opera di incuria”.

Per queste ragioni, prosegue il consigliere comunale, “con Anastasi è stata concordata la necessità di istallare nella zona un sistema di telecamere di videosorveglianza, che in molti paesi dell’hinterland etneo hanno consentito di individuare e multare questi zozzoni. Allo stesso modo via Degli Ulivi resta a rischio incendi perché è piena di rifiuti e circondata dall’erba secca. Basta una minima scintilla per scatenare un vasto rogo. Inoltre, senza marciapiedi a disposizione, i residenti della zona chiedono qui attraversamenti pedonali più sicuri che ricalchino il modello già attivo del viale Andrea Doria”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook