CALTANISSETTA – Una donna di 38 anni è stata arrestata dalla squadra mobile di Caltanissetta perché, approfittando della fiducia di un anziano, si sarebbe introdotta nella sua casa e dopo averlo distratto avrebbe portato via una pistola da lui regolarmente detenuta. Quindi si sarebbe ripresentata offrendogli di restituire l’arma dietro pagamento di una somma di denaro. Denaro che è stato consegnato, senza che la pistola venisse restituita. L’anziano ha anche raccontato che in un’altra occasione la 38enne di sua conoscenza si è nuovamente presentata, spintonandolo e minacciandolo per farsi consegnare dei soldi. La donna è stata posta ai domiciliari con il braccialetto elettronico.