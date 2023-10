Uccide ex poliziotto e si costituisce

MESSINA – Un poliziotto in pensione di Messina, Giuseppe Catania, 63 anni, è stato ucciso nel pomeriggio sul lungomare di Furci Siculo, centro del litorale ionico del Messinese. Il killer, Gaetano Nucifora, 57 anni, si è costituito nella caserma dei carabinieri di Roccalumera. L’uomo, un commerciante, ha detto di aver ucciso l’ex agente della squadra mobile di Messina non per ragioni legate alla sua precedente attività ma per motivi legati alla sfera privata. Per compiere l’omicidio l’assassino ha utilizzato un fucile.