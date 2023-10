Trova portafoglio con 500 euro: lo dà ai carabinieri

SIRACUSA – Un 33enne ha trovato per strada un portafoglio con 500 euro in contanti oltre al bancomat e a documenti personali in centro a Siracusa. L’uomo è andato alla stazione dei carabinieri di Siracusa Principale per consegnarlo affinché fosse restituito alla proprietaria. I militari hanno rintracciato la donna, una pensionata di Siracusa, che ha riferito che il portafoglio conteneva la pensione appena ritirata. La donna ha poi chiesto ai carabinieri di conoscere il 33enne per poterlo ringraziare personalmente. “Una storia a lieto fine, un gesto non scontato, di grande valore civico” dicono i carabinieri.