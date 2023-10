Occhiali, dolci e trucchi: razzia prima dell’imbarco

CATANIA – La polizia di frontiera in servizio all’aeroporto di Catania ha denunciato una passeggera in partenza per Perugia per furto aggravato commesso all’interno di alcuni negozi presenti a Fontanarossa. Il rappresentante legale di alcuni negozi ha denunciato il furto, effettuato da una donna, di numerosi oggetti in tre distinti negozi. Gli agenti, visionando le videoregistrazioni, sono riusciti a individuare l’autrice del furto che, nell’attesa di imbarcarsi, aveva pensato di fare ‘shopping’.

Infatti, entrando nel primo negozio, si è avvicinata a un espositore e, dopo averli provati, ha rubato due paia di occhiali di marca. Poi, si è diretta in un negozio vicino nel quale, dopo un’accurata scelta, è riuscita a rubare due confezioni di dolciumi. Infine, nell’ultimo negozio ha portato via sei confezioni di cosmetici.

Ultimata la razzìa, la donna si è recata al gate d’imbarco, dove è stata rintracciata dagli agenti. Inizialmente ha negato di possedere i prodotti rubati ma, sottoposta a perquisizione, il bottino è stato trovato.