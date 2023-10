BIANCAVILLA – Ha nascosto sotto la camicia tre bottiglie di liquore da 56 euro e ha tentato di superare le casse senza pagare. Colto sul fatto e invitato dal titolare del negozio a fermarsi e restituire quanto prelevato, il 46enne, per tutta risposta, ha reagito spintonandolo, afferrandolo per i polsi, cercando di scappare e minacciandolo: “Se non mi lasci andare ti sparo nda facci, ti scannu come un maiale”. Fortunatamente, gli altri dipendenti avevano già chiamato i carabinieri, che subito intervenuti, hanno bloccato l’uomo che, con spavalderia, ha ammesso di aver nascosto quei superalcolici per rubarli.

Inoltre quando i militari hanno perquisito la sua auto, parcheggiata nel piazzale davanti il supermercato, hanno trovato una busta con altre bottiglie e prodotti ittici a lunga conservazione. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza installate in zona, i carabinieri sono risaliti alle tappe percorse dal ladro durante i suoi colpi, notando che poco prima, era già entrato e uscito da un discount senza pagare. A questo punto il 46enne ha ammesso di avere compiuto anche quei furti. Inoltre, una volta in caserma, i militari hanno scoperto che il pregiudicato ha il divieto di rientro nel comune di Biancavilla e che quindi non avrebbe dovuto trovarsi in quel luogo. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.