TAORMINA (MESSINA) – “Approvate due date per il concerto di Sting nel Teatro Antico a giugno del prossimo anno”. Ad annunciarlo è il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Si è tenuta – ha detto De Luca – una riunione molto produttiva con la commissione Anfiteatro Sicilia. Siamo riusciti a trovare una soluzione che eviterà ai comuni di dover pagare il canone per le cinque serate mensili previste dalla legge. Questa soluzione, da me suggerita e pienamente in linea con la normativa, rappresenta un passo avanti significativo. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana per esaminare ulteriori soluzioni al fine di alleggerire i costi per i servizi necessari durante i grandi eventi organizzati da soggetti privati”.