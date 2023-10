Bocic, due turni di stop

Due giornate di squalifica per Milos Bocic. Il colpo al volto rifilato a Proietti a meno di un quarto d’ora dalla conclusione della gara con la Casertana, con il punteggio ormai sul 4-0 per i rossazzurri, costa all’esterno d’attacco serbo un doppio stop.

Come si legge nel comunicato del giudice sportivo, Bocic è stato fermato “per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, mentre gli dava le spalle lo colpiva, con forte intensità, con una manata all’altezza del collo facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario”.

Il 23enne serbo salterà quindi le partite di campionato con il Latina al Massimino e con la Juve Stabia in trasferta per tornare a disposizione di Tabbiani in occasione della sfida casalinga col Taranto del prossimo 22 ottobre.