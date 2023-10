Suona clacson contro scooter, autista Amts minacciato con pistola

Un grave episodio si è verificato stamattina ai danni di un autista dell’Amts di Catania, impegnato nel turno di servizio della linea 628 rosso (Circolare esterna sinistra). Secondo quanto ricostruito dai presenti, raccontano il segretario provinciale della federazione Ugl Autoferrotranvieri di Catania, Giovanni Scannella, e il segretario aziendale, Angelo Maccarrone, durante il percorso in via Bolano uno scooter viaggiava contromano rispetto al mezzo Amts. L’autista ha suonato il clacson per segnalare la pericolosità, facendo notare il rischio corso al conducente del mezzo a due ruote.

Il guidatore, sentendosi rimproverato, ha inseguito il bus fino al parcheggio capolinea del quartiere Nesima, si è avvicinato all’autista minacciandolo anche di morte con una pistola dalla quale, mentre si dileguava, ha esploso un colpo rivolto verso l’alto. Nel piazzale è subito intervenuta la polizia, allertata dai colleghi del conducente visibilmente scossi. Gli agenti hanno effettuato i primi rilievi oltre a chiamare il 118 per garantire il soccorso al dipendente Amts in forte stato di shock. Il lavoratore è stato trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco dove gli è stata data una prognosi di alcuni giorni per il trauma subito.

“Questo fatto ci ha particolarmente turbati – aggiungono i due sindacalisti – un forte campanello di allarme per l’intero contesto della città di Catania. E’ irrazionale che si trovino in giro soggetti che non solo scorrazzano come gli pare e piace, ma che provano a farsi giustizia con la sopraffazione e, cosa ancor più preoccupante, tramite l’utilizzo facile di armi di qualsiasi genere”.