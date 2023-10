“Stanno rubando un’auto”: ladri beccati dai poliziotti

CATANIA – Denunciati dalla polizia di Catania due topi d’auto, un 35enne catanese e un 33enne tunisino, entrambi con precedenti di polizia. Nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata al 112 che segnalava un furto in atto di un’auto parcheggiata nella zona di via Ventimiglia. La volante, giunta sul posto, ha individuato i due intenti ad allontanarsi dal luogo del furto.

Uno dei due, alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un sacchetto, buttandolo sotto un’auto in sosta, poco prima di essere fermato dagli agenti insieme al complice. Addosso a uno dei due è stato trovato un dispositivo infrangi-vetro, due grimaldelli e un coltello, utilizzati per forzare l’auto in sosta. Nel sacchetto gettato a terra e recuperato sono state trovate 4 buste con dentro numerosi ‘porta fedi’. Nella macchina forzata dai due, col finestrino infranto, all’interno del portabagagli gli agenti hanno trovato una busta contenente ‘porta-fedi’ dello stesso tipo di quelli trovati addosso ai due uomini.