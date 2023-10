Le dà un passaggio in auto e lei gli ruba il cellulare

CATANIA – La notte scorsa agenti della polizia di Catania sono intervenuti in via Ventimiglia in seguito alla segnalazione di una violenta lite in corso tra un uomo e una donna. I poliziotti hanno trovato i due, un quarantatreenne catanese e una trentacinquenne bulgara, ancora intenti a discutere animatamente. Riportata la calma, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti: l’uomo ha raccontato di aver offerto un passaggio in auto alla donna, ma, dopo alcuni minuti, dopo una discussione, ha deciso di farla scendere. A quel punto, la donna gli ha rubato il telefono cellulare, poggiato sul cruscotto dell’auto, per poi dileguarsi per le vie cittadine. La 35enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stata denunciata per furto.