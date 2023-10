Si finge maresciallo per truffare due anziani

BRINDISI – Fingendosi maresciallo dei carabinieri, mentre un complice lo aspettava in macchina, è entrato in casa di una coppia di anziani a Brindisi e si è fatto consegnare seimila euro dicendo che sarebbero serviti al loro nipote coinvolto in un incidente. A sorprendere e ad arrestare i due truffatori, originari della provincia di Napoli, è stato però proprio un nipote della coppia che fa il poliziotto e che è giunto con altri colleghi dopo la segnalazione di un’auto sospetta all’esterno della casa degli anziani.

I due arrestati, che hanno meno di 30 anni, sono accusati di concorso in truffa aggravata e ora si trovano in carcere. Oltre all’arresto, ai due giovani è stato notificato anche il divieto di far ritorno a Brindisi per quattro anni. Il denaro è stato restituito agli anziani coniugi; l’auto utilizzata per la truffa è stata sequestrata. Indagini sono in corso su altri episodi simili avvenuti nel Brindisino nelle ultime settimane.