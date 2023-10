Si fa male alla caviglia, turista soccorsa sull’Etna

CATANIA – Nuovo intervento di soccorso lungo il sentiero turistico del Cratere Silvestri inferiore (versante sud dell’Etna) per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati dalla centrale operativa del 118 nel pomeriggio per una turista di nazionalità romena, infortunatasi a una caviglia. La donna, mentre percorreva, insieme a un gruppo di familiari, il sentiero che conduce sul ciglio del cratere, si è procurata un trauma, a causa del fondo lavico sconnesso e di calzature non adatte a quel tipo di terreno. Il percorso che conduce alla sommità del cono vulcanico, sebbene di facile accesso in quanto a ridosso dell’adiacente parcheggio e della strada asfaltata, è comunque impervio e da affrontare con attenzione. La turista, impossibilitata a muoversi, è stata raggiunta dalla squadra di soccorso, che dopo avere immobilizzato l’arto traumatizzato, ha provveduto a trasportarla tramite barella portantina fuori dal sentiero, per essere consegnata ai sanitari del 118.