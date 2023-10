SCORDIA (CATANIA) – Su una strada di Scordia effettuando un posto di controllo i carabinieri hanno notato che il conducente di una macchina vedendoli in lontananza si è fermato e ha cercato di svoltare in una traversa secondaria. E’ stato subito fermato e la perquisizione, considerato anche il particolare nervosismo che mostrava, è stata svolta con la massima accuratezza. Nel bagagliaio è saltato fuori un borsone sportivo al cui interno erano contenute 8 buste con quasi 4 chilogrammi di marijuana, già essiccata e pronta per la suddivisione in dosi. Il 55enne catanese è così finito agli arresti domiciliari.