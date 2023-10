AGRIGENTO – Scivola sui gradoni di marna bianca, alla Scala dei Turchi di Realmonte, e non riesce più a rialzarsi. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per soccorrere il turista, quarantenne, cinese che è rimasto ferito. A monte del promontorio, lungo la strada, è giunta anche un’autoambulanza del 118 che ha trasferito il turista – per una sospetta frattura al bacino – al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.