Rider aggredito dalla banda: “L’ennesimo”

PALERMO – Un altro rider bersaglio di una gang nel centro storico di Palermo. A essere aggredito, nei giorni scorsi, un lavoratore straniero della piattaforma Glovo, che stava effettuando una consegna intorno alle 20 in vicolo Stalluzza, nei pressi della chiesa di Sant’Anna, al Capo. Il rider, che è stato circondato e picchiato da cinque ragazzi, ha presentato denuncia ai carabinieri. “L’ennesimo episodio preoccupante in centro storico, sempre più terra di nessuno, dove si ripetono quotidianamente aggressioni e risse”, dichiara il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone.

“Poche settimane fa un altro rider, sempre di nazionalità straniera, è stato aggredito in un’altra zona del centro storico e non ha voluto denunciare alle forze dell’ordine il fatto perché minacciato. E il 12 settembre avevamo segnalato l’aggressione ai danni di un rider di Just Eat, avvicinato e malmenato da un gruppo composto da 9 persone a Ballarò, che hanno provato a portargli via la bici e lo zaino e l’ordine che stava per consegnare. Chiediamo un intervento del Comune e invitiamo i rider a segnalare tutti i problemi sul territorio palermitano”.