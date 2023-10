In fuga contromano causano incidente, poi l’urto con la volante

CATANIA – Continua l’azione della polizia di Catania nel quartiere di San Berillo Vecchio per innalzare i livelli di sicurezza e legalità. Durante uno dei posti di controllo istituiti in via Di Prima, un’auto con a bordo due giovani non si è fermata all’alt imposto dagli agenti, fuggendo in direzione della stazione e venendo poco dopo intercettata da una volante impegnata nei controlli all’interno di San Berillo.

Ne è scaturito un lungo e pericoloso inseguimento lungo le vie del centro, nel corso del quale il conducente del mezzo ha imboccato diverse strade contromano, rischiando più volte di investire i pedoni e, giunto all’altezza del viale Africa, mentre tentava di effettuare un’inversione di marcia, si è scontrato con un’auto che proveniva in senso contrario e i cui occupanti hanno subito lievi lesioni curate al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.

Nonostante l’incidente, l’auto dei fuggitivi è comunque riuscita a continuare la propria corsa, che si è definitivamente conclusa in via Archimede, dove ha urtato la volante che, dopo averli affiancati, ha chiuso loro la strada. Sui due giovani bloccati, di 22 e 23 anni, entrambi di Paternò, senza precedenti di polizia, è stato effettuato un accertamento sul tasso alcolemico, che ha dato esito negativo. L’auto sulla quale viaggiavano era priva di copertura assicurativa. I due paternesi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e omissione di soccorso e sono stati denunciati per danneggiamento di beni dello Stato.