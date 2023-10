Reddito di cittadinanza: 74 denunciati

PALERMO – Avrebbero beneficiato illecitamente del redito di cittadinanza: 74 cittadini sono stati denunciati dai finanzieri di Palermo. Partendo dalle informazioni contenute nelle banche dati messe a disposizione dall’Inps, le Fiamme Gialle hanno avviato le indagini volte ad individuare quei nuclei familiari “a rischio”, costituiti anche da soggetti con condanne definitive che risultavano comunque beneficiare della misura assistenziale garantita dallo Stato.

Per cui è stato avviato un controllo sulle dichiarazioni dei redditi compilate non solo dai soggetti pregiudicati, ma anche dai loro familiari. Questo ha premesso di individuare 74 persone che hanno omesso di indicare la presenza di familiari destinatari di una condanna definitiva che esclude per loro la possibilità di percepire il reddito di cittadinanza.