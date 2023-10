“Pronti all’Azione” in caso di emergenza

“Siciliani, Pronti all’Azione”. La Protezione civile regionale siciliana lancia la nuova campagna informativa per la sensibilizzazione, la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio. Volontari e professionisti scenderanno in piazza per divulgare le norme comportamentali e la promozione della cittadinanza attiva in merito alla riduzione dei rischi in caso di allerta a causa di terremoti, nubifragi e incendi. L’obiettivo della campagna “Pronti all’Azione” è quello di far conoscere a tutti i rischi di protezione civile a cui sono esposti quotidianamente, ritenendo che ogni cittadino attivo e consapevole, può essere determinante ai fini della prevenzione dei rischi e della riduzione degli effetti di un evento calamitoso concorrendo, in modo decisivo, alla risoluzione dell’emergenza.

L’evento si terrà in piazza Verdi a Palermo dal 26 al 28 ottobre, in piazza Municipio a Messina dal 9 all’11 novembre e in piazzale Chinnici (Le Ciminiere) a Catania dal 16 al 18 novembre, per visitare i villaggi ed entrare in contatto con gli uomini e i mezzi della Protezione civile regionale siciliana e per imparare tutto sugli otto rischi (sismico, vulcanico, maremoto, meteo-idro, ambientale, industriale, sanitario, incendi) che minacciano il nostro territorio e le migliori pratiche per affrontarli. In ogni “Villaggio della Protezione civile” ci saranno anche numerose aree dimostrative, una parete verticale per l’arrampicata, una cucina da campo e dei fuoristrada adibiti allo spegnimento incendi. Per i più giovani e per gli studenti delle scuole previsti giochi interattivi ed educativi, visite guidate e incontri dedicati. La testimonial d’eccezione della nuova campagna “Pronti all’Azione” è l’ex olimpionica di ginnastica Carlotta Ferlito. Gli eventi dei roadshow saranno aperti a tutti dalle 9.30 alle 18.