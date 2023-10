“Police fuck you”: ferisce 2 agenti a Catania, arrestata e liberata

CATANIA – Altri due poliziotti sono stati feriti a Catania. Stavolta è stata una donna in stato d’alterazione psicofisica, verosimilmente per abuso di alcol, che avvicinandosi agli agenti ha urlato “Israele fuck off… Italian police fuck you”. Nonostante l’ordine di mantenere la distanza, ha colpito ripetutamente i poliziotti con cocci di vetro, procurando numerose ferite.

La donna, irregolare nel territorio italiano, è stata arrestata, ma il pm di turno in funzione del sovraffollamento causato dalla moltitudine delle direttissime, ha disposto l’immediata liberazione. “Questo è l’ennesimo intollerabile episodio di violenza nei confronti degli appartenenti alla polizia, che va energicamente contrastato per non correre il rischio di delegittimare il ruolo delle forze dell’ordine nel territorio”, commenta la Uil polizia. “Non possiamo più tollerare tutto questo. Siamo costretti a ribadire la carenza d’organico cronica a Catania, manca personale per assicurare adeguati pattugliamenti nelle strade e nei quartieri cittadini. Siamo stati favorevolmente colpiti dal cambio di marcia portato dal nuovo questore Bellassai, che ha accolto favorevolmente i nostri appelli mettendo in strada quasi il doppio degli operatori rispetto a qualche mese fa, ma ciò non toglie che serve personale e serve subito. Auspichiamo, come promesso nell’incontro con il ministro dell’Interno, circa 70 uomini in più entro fine anno”.