L’ascia contro la ex moglie, bloccato acese

ACIREALE (CATANIA) – Un 63enne di Acireale è stato arrestato dalla polizia dopo una lite in cui aveva minacciato la ex moglie con un’ascia. Poco dopo la mezzanotte gli agenti sono intervenuti per sedare un’accesa discussione che coinvolgeva anche l’attuale compagno della donna. Poco prima il 63enne avrebbe mostrato alla ex consorte un’accetta, lasciando intendere che l’avrebbe utilizzata contro di lei. L’ascia è stata trovata e sequestrata. I poliziotti hanno quindi ricostruito un quadro di atti persecutori, con minacce di morte anche attraverso la stessa arma. Pure davanti ai poliziotti l’ex marito ha perseverato con un atteggiamento aggressivo e violento, urlando contro la donna, il nuovo compagno, il figlio e la nuora.