PALERMO – Una bimba di 3 anni nel quartiere Zen di Palermo ha toccato un filo elettrico e ha preso la scossa. La piccola è stata portata al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia. I medici dopo gli accertamenti hanno escluso gravi conseguenze. Stava giocando a piedi scalzi in via Costante Girardengo, la madre è intervenuta subito riuscendo a staccare la figlia dal filo elettrico. Quel filo non apparteneva all’impianto di illuminazione, sono in corso indagini per verificare se si possa trattare di un allaccio abusivo fatto tra i casermoni dello Zen.