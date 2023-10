RAGALNA (CATANIA) – Due chalet sono stati divorati dalle fiamme a Piano Vetere, in una zona dell’Etna appartenente a Ragalna. Ci sono volute due autobotti dei pompieri per domare l’incendio. In totale durante la giornata sono stati 39 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Catania, nella maggior parte dei casi per roghi di sterpaglie.