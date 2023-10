PALERMO – Un operaio palermitano di 57 anni dell’azienda foreste della Regione Siciliana è caduto da un albero in via Bonanno a Palermo. Stava lavorando insieme ai colleghi, quando è caduto in una scarpata battendo la testa e procurandosi diverse fratture. Le sue condizioni sono molto gravi. E’ stato intubato dal personale del 118 e portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dell’Asp.