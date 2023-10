Aggrediscono cameriere e lo strattonano con l’auto

MODICA (RAGUSA) – I carabinieri di Modica hanno denunciato per lesioni tre ragazzi alla Procura per i Minorenni di Catania e un maggiorenne alla Procura ordinaria di Ragusa perché ritenuti gli autori di un’aggressione compiuta, nei giorni scorsi, ai danni di un giovane cameriere di una pizzeria. Intorno alle 24, mentre tornava a casa in corso Umberto, il giovane è stato affiancato da un’auto con a bordo quattro ragazzi che lo hanno spinto facendolo cadere a terra e costringendolo a sbattere con un’altra auto.

La vittima ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Gli stessi protagonisti hanno definito l’episodio “una goliardata”. I carabinieri, per le indagini, si sono avvalsi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.