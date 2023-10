PALERMO – Centinaia di passeggeri che ieri da Palermo dovevano raggiungere Bergamo hanno aspettato oltre 8 ore per il volo FR6148 di Ryanair che ha riportato ritardo all’atterraggio. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore nell’aeroporto di Palermo, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 15.50 e atterrato solamente alle 1.44 dell’indomani. Lo rende noto ItaliaRimborso ricordando che è possibile ottenere 250 euro come compensazione