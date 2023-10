Minaccia di morte ex compagno: arrestato

Cellulare

Avrebbe picchiato, minacciato, anche di morte, e perseguitato l’ex compagno con appostamenti sotto casa e ripetute molestie telefoniche, arrivando fino a postare sui social video in cui annunciava l’intenzione di ucciderlo e manifestando la stessa volontà anche in telefonate fatte ai carabinieri. E’ così che un 23enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del gip del Tribunale di Palmi per lesioni personali, minacce, stalking e diffamazione. Il provvedimento è stato comunicato ai carabinieri di Palmi ed eseguito materialmente da quelli di Vittoria. A denunciarlo era stato l’ex compagno che alle forze dell’ordine ha riferito di svariati episodi, avvenuti in sei mesi tra Palmi e Gioia Tauro, nei quali il giovane lo avrebbe picchiato e minacciato.

Il 23enne aveva anche diffamato l’ex tramite le piattaforme social. Ha inoltre pubblicato sui social alcuni video in cui lui stesso diceva che era in procinto di recarsi a Palmi per uccidere l’ex compagno. In alcuni casi, i video erano stati anche preceduti da telefonate fatte dal 23enne agli stessi carabinieri di Palmi in cui manifestava chiaramente i propri intenti, sostenendo di essersi procurato un’arma. Quest’ultima circostanza non è mai stata riscontrata dai militari che, in ogni caso, si sono sempre adoperati per garantire la sicurezza dell’uomo minacciato, fino all’emissione di una misura cautelare accolta dal gip.