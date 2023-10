Motociclista scomparso da 24 ore trovato morto in autostrada

RAGUSA – Si sarebbe schiantato con la propria moto ieri sera in prossimità di un pilone dell’ingresso dell’autostrada A18, a Pozzallo, e il suo corpo privo di vita è stato trovato solo questo pomeriggio, intorno alle 17, da un passante che ne ha dato l’allarme. La vittima è Fabio Vita, 35 anni, di Solarino, di cui non si avevano più notizie da ieri sera. I carabinieri indagano per capire se si sia trattato di un incidente autonomo o di uno scontro in cui potrebbe avere avuto un ruolo un pirata della strada. È stato bloccato l’accesso all’autostrada da Pozzallo, in direzione Siracusa. Fabio Vita era uscito di casa ieri mattina in moto per una piccola gita, ma quando non è rientrato la famiglia ha dato l’allarme. La moglie aveva lanciato un appello sui social per poi presentare una denuncia ai carabinieri.