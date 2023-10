Catania inaugura lo Shuttle: 60 corse al giorno

CATANIA – Ha preso il via questa mattina alle 8 il servizio di bus navetta che dalla stazione Milo della Fce raggiunge il parcheggio Santa Sofia di via Zenone, servendo così i dipartimenti e le aule della cittadella universitaria e il Policlinico di Catania. Chi lascia la macchina in uno dei due parcheggi può quindi raggiungere in autobus la seconda destinazione.

La corsa inaugurale ha ospitato a bordo il rettore Francesco Priolo e il direttore generale del Policlinico-San Marco Gaetano Sirna. Un ‘test’ finalizzato a verificare il corretto funzionamento della navetta e l’efficacia del servizio, valutandone eventuali criticità legate al traffico. L’iniziativa, molto richiesta dagli studenti che ogni giorno gravitano sulla cittadella e sulle Torri biologiche ma anche da chi deve recarsi al Policlinico, si deve a un accordo tra università, azienda ospedaliera, Fce e Comune di Catania e ha come obiettivo prioritario quello di snellire il traffico su via Santa Sofia e migliorare l’accessibilità intorno al polo universitario.

Il compito dell’amministrazione cittadina sarà anche quello di adottare misure straordinarie per il contrasto alla sosta illegale nella zona interessata, e all’installazione sistemi avanzati per la sicurezza dei pedoni (ad es. attraversamenti pedonali di tipo “smart”) e per il controllo della velocità dei mezzi, con forme di sanzionamento automatico delle infrazioni. Uno dei punti di forza di questo servizio è la disponibilità del parcheggio Santa Sofia di via Zenone (1.700 stalli, di proprietà dell’università ma in gestione alla Fce), aperto anche all’utenza esterna. L’altra ‘leva’ è la frequenza intensificata del Metro Shuttle, soprattutto negli orari di punta, con almeno 60 corse giornaliere e un tempo di attesa massimo di dieci minuti tra una corsa e l’altra.