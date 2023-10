L’omicidio di Ylenia: a Catania 18 anni per l’amica

CATANIA – La Corte d’assise d’appello di Catania ha condannato a 18 anni di carcere, confermando interamente la sentenza di primo grado, Daniela Agata Nicotra per aver ucciso la 26enne messinese Ylenia Bonavera tra il 9 e il 10 dicembre 2020. Nicotra è responsabile di aver ferito a morte l’amica durante una lite nel cuore cella città etnea. Ylenia è poi morta in ospedale per le gravità delle ferite.

A incastrare Nicotra le immagini di videosorveglianza di zona che hanno immortalato le fasi dell’accesa lite tra le due, il ritorno della catanese con un coltello, il fendente sferrato all’amica. Ylenia aveva subito l’aggressione da parte del suo fidanzato, Alessio Mantineo, che tentò di darle fuoco lanciandole contro del liquido infiammabile e un accendino acceso. Dopo alcuni anni a Messina, Ylenia si era trasferita a Catania.