Software non va bene: “Garibaldi nel caos”

CATANIA – “Problemi connessi a un nuovo sistema operativo informatico” in funzione all’ospedale Garibaldi di Catania vengono segnalati dal Codacons dopo aver ricevuto “diverse segnalazioni di medici e pazienti”. “Urge intervenire – è l’appello del vice presidente regionale Bruno Messina -; i medici e gli infermieri hanno bisogno di strumenti efficaci per poter offrire cure di alta qualità”. L’Associazione afferma che la sostituzione del software “sta cagionando una gran confusione e grossi rallentamenti ai danni del personale sanitario e dei pazienti del presidio ospedaliero” e rileva che “prima del passaggio al nuovo sistema non sarebbe stata effettuata un’adeguata formazione di medici e infermieri e ci sarebbero anche problemi legati al nuovo programma informatico”.

“Il cambiamento – continua il Codacons – sta suscitando preoccupazione perché il sistema sembra non essere all’altezza delle aspettative e i ritardi non solo compromettono la capacità dei medici di fornire cure tempestive, ma mettono anche a repentaglio la salute dei pazienti, che possono subire gravi conseguenze a causa dei disagi causati dalla transizione. Se l’obiettivo era quello di ottimizzare l’attività e la qualità delle cure, il risultato è stato ben diverso”.