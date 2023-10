LIPARI – Nei giorni scorsi i carabinieri di Lipari hanno arrestato un 41enne, già noto alle forze dell’Ordine, per atti persecutori. L’uomo agiva in modo persecutorio nei confronti della compagna, tanto da procurarle forte stato di ansia, paura e timore per la propria incolumità. Dopo accurate indagini e dopo aver appurato il comportamento del 41enne, sono stati disposto nei suoi confronti i domiciliari.