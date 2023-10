PARTINICO (PALERMO) – Aggredito a colpi di bastone da un negoziante che pretendeva dei soldi per vecchi debiti mai saldati. Un 60enne a Partinico, nel Palermitano, è stato ricoverato in ospedale con diverse lesioni e una sospetta frattura a un braccio. L’aggressione è avvenuta in un negozio in via Milano, alla base della furibonda lite un presunto credito. Il 60enne però ha negato di avere debiti. I carabinieri sono in attesa di ricevere eventuale denuncia da parte sua.