LAMPEDUSA – Il cadavere, probabilmente di un migrante, avvistato, nel pomeriggio, nelle acque antistanti a Punta Alaimo a Lampedusa, è stato recuperato dai militari della guardia di finanza. La Capitaneria non è riuscita a intervenire per un’avaria alla motovedetta. Il corpo è in fase di saponificazione, in acqua da diversi giorni e manca delle braccia e della testa. La polizia Scientifica è intervenuta in ausilio, per un’ispezione che è in corso al molo Favaloro.