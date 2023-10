Incendio in discoteca: 13 morti in Spagna

Sale a tredici il numero dei morti dell’incendio che ha coinvolto tre discoteche adiacenti a Murcia, nel sud della Spagna. Il rogo è partito dal locale La Fonda. Da là le fiamme si sarebbero propagate a due locali confinanti. Tutte le vittime si trovavano a La Fonda, come confermato dalla polizia. In un clima di grande tensione per la strage, le autorità spagnole in serata non hanno escluso che tra le 15 persone che risultano ancora disperse ci siano le 13 vittime i cui corpi sono stati già trovati dai soccorritori. Al momento ci sono anche 4 feriti: due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni, tutti intossicati dal fumo. Non è ancora chiara la causa delle fiamme che sono state domate. A nome del governo, su X, è intervenuta la vicepresidente Yolanda Diaz: “Seguiamo con preoccupazione la notizia della tragedia di Murcia. Il mio affetto a tutte le persone colpite e le mie condoglianze alle loro famiglie”.