Inferno di fuoco nel Messinese

VILLAFRANCA TIRRENA (MESSINA) – Un devastante incendio dalla scorsa notte si è sviluppato nella zona tra Calvaruso e Serro, in territorio di Villafranca Tirrena, nel Messinese. Le fiamme hanno coinvolto anche un’area di servizio nell’autostrada A20, sulla tratta Milazzo-Villafranca, tanto che, per consentire le operazioni di spegnimento del fuoco e preservare l’incolumità degli automobilisti, è stata chiusa l’autostrada Messina Nord-Milazzo in entrambe le direzioni: l’uscita è a Milazzo provenendo da Palermo; a Villafranca, partendo da Messina.

Il sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, vista la situazione, ha comunicato sui social che “vista la gravissima situazione in cui si trova il nostro territorio, nella giornata di oggi 20 ottobre, tutte le scuole, gli asili pubblici e privati, le strutture sociali (centro diurno, centri sociali, centro d’aggregazione giovanile) rimarranno chiuse. Ci scusiamo per il poco preavviso, ma la situazione è davvero critica. Seguirà ordinanza”.