Derby in notturna

La Lega Pro ha diramato la programmazione ufficiale delle gare in calendario dalla dodicesima alla diciannovesima giornata del girone d’andata del campionato di Serie C, sino, quindi, alla sosta natalizia. Tre le notturne previste per il Catania, incluso il derby a Messina fissato per sabato 9 dicembre alle 20.45. Si disputeranno in orario serale anche le sfide interne con Francavilla e Sorrento. E’ stata inoltre formalizzata la data del recupero della gara esterna con il Brindisi, valida per la seconda giornata: si giocherà, come previsto, mercoledì 1 novembre alle 16.15. In giornata è stato inoltre comunicato l’anticipo di 15 minuti (alle 16 invece che alle 16.15) di Catania-Avellino (29 ottobre, diretta su Rai 2). Di seguito il programma completo.

12ª GIORNATA ANDATA – 03-04-05-06 NOVEMBRE 2023

ACR MESSINA BENEVENTO Domenica Ore 18.30

AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 18.30

FOGGIA SORRENTO Sabato Ore 20.45

GIUGLIANO BRINDISI Domenica Ore 18.30

LATINA CROTONE Sabato Ore 18.30

MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA Lunedì Ore 20.45

MONTEROSI TUSCIA PICERNO Sabato Ore 16.15

POTENZA CATANIA Domenica Ore 14.00

TARANTO JUVE STABIA Domenica Ore 18.30

CASERTANA TURRIS Domenica Ore 20.45

13ª GIORNATA ANDATA – 11-12-13 NOVEMBRE 2023

ACR MESSINA LATINA Domenica Ore 16.15

AUDACE CERIGNOLA CATANIA Domenica Ore 18.30

BENEVENTO GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45

BRINDISI AVELLINO Domenica Ore 18.30

CROTONE MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 14.00

JUVE STABIA FOGGIA Lunedì Ore 20.45

PICERNO POTENZA Lunedì Ore 20.30

SORRENTO TARANTO Domenica Ore 18.30

TURRIS MONOPOLI Domenica Ore 14.00

VIRTUS FRANCAVILLA CASERTANA Sabato Ore 20.45

14ª GIORNATA ANDATA – 18-19-20 NOVEMBRE 2023

AVELLINO GIUGLIANO Domenica Ore 16.15

CATANIA TURRIS Sabato Ore 14.00

FOGGIA ACR MESSINA Domenica Ore 16.15

JUVE STABIA SORRENTO Domenica Ore 18.30

LATINA PICERNO Sabato Ore 16.15

MONOPOLI BENEVENTO Domenica Ore 16.15

MONTEROSI TUSCIA VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 14.00

POTENZA AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 18.30

TARANTO BRINDISI Sabato Ore 18.30

CASERTANA CROTONE Sabato Ore 16.15

15ª GIORNATA ANDATA – 24-25-26-27 NOVEMBRE 2023

ACR MESSINA JUVE STABIA Sabato Ore 16.15

BENEVENTO MONTEROSI TUSCIA Lunedì Ore 20.45

CROTONE POTENZA Domenica Ore 16.15

FOGGIA LATINA Venerdì Ore 20.45

GIUGLIANO CATANIA Domenica Ore 16.15

PICERNO AVELLINO Domenica Ore 18.30

SORRENTO MONOPOLI Domenica Ore 18.30

TARANTO CASERTANA Lunedì Ore 20.45

TURRIS AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 18.30

VIRTUS FRANCAVILLA BRINDISI Lunedì Ore 20.30

16ª GIORNATA ANDATA – 02-03-04 DICEMBRE 2023

AUDACE CERIGNOLA PICERNO Domenica Ore 20.45

AVELLINO TURRIS Domenica Ore 20.45

BRINDISI CROTONE Domenica Ore 20.45

CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 20.45

JUVE STABIA BENEVENTO Domenica Ore 16.00

LATINA SORRENTO Lunedì Ore 20.45

MONOPOLI GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45

MONTEROSI TUSCIA ACR MESSINA Sabato Ore 16.15

POTENZA TARANTO Lunedì Ore 20.45

CASERTANA FOGGIA Lunedì Ore 20.45

17ª GIORNATA ANDATA – 08-09-10-11 DICEMBRE 2023

ACR MESSINA CATANIA Sabato Ore 20.45

BENEVENTO AVELLINO Domenica Ore 18.30

CROTONE JUVE STABIA Sabato Ore 18.30

FOGGIA POTENZA Domenica Ore 18.30

GIUGLIANO MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30

PICERNO CASERTANA Sabato Ore 18.30

SORRENTO BRINDISI Domenica Ore 16.15

TARANTO MONOPOLI Lunedì Ore 20.30

TURRIS LATINA Sabato Ore 20.45

VIRTUS FRANCAVILLA AUDACE CERIGNOLA Lunedì Ore 20.45

18ª GIORNATA ANDATA –16-17-18 DICEMBRE 2023

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA Lunedì Ore 20.45

AVELLINO TARANTO Domenica Ore 18.30

BRINDISI PICERNO Domenica Ore 20.45

CATANIA SORRENTO Lunedì Ore 20.45

JUVE STABIA VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 18.30

LATINA BENEVENTO Lunedì Ore 20.45

MONOPOLI CROTONE Domenica Ore 18.30

MONTEROSI TUSCIA TURRIS Domenica Ore 18.30

POTENZA ACR MESSINA Sabato Ore 16.15

CASERTANA GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45

19ª GIORNATA ANDATA – 22-23 DICEMBRE 2023

ACR MESSINA MONOPOLI Venerdì Ore 20.45

BENEVENTO CATANIA Sabato Ore 18.30

CROTONE AVELLINO Venerdì Ore 20.45

FOGGIA MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30

GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 20.45

PICERNO JUVE STABIA Venerdì Ore 18.30

SORRENTO CASERTANA Sabato Ore 16.30

TARANTO LATINA Venerdì Ore 20.45

TURRIS BRINDISI Venerdì Ore 18.30

VIRTUS FRANCAVILLA POTENZA Sabato Ore 20.45