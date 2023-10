Incendio da paura alla zona industriale

CATANIA – Un grosso incendio è scoppiato alla zona industriale di Catania, non distante dall’ex fabbrica Cesame. L’enorme colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza, anche dall’autostrada. Il rogo, divampato nel piazzale all’aperto di una ditta di raccolta metalli di via Francesco Giovanni Chiavetta, ha richiesto un lungo e complicato intervento dei vigili del fuoco, impegnati per ore. La richiesta di soccorso alla sala operativa è arrivata intorno alle 11 di stamane, in fumo un grosso cumulo di materiale.

Please enable JavaScript play-sharp-fill 00:50