In giardino coltivava ‘erba’, in casa fabbricava ordigni

CATANIA – La polizia di Catania hanno arrestato un 48enne, perito tecnico incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e di detenzione di ordigni esplosivi artigianali. Durante la perquisizione nella sua casa nel quartiere Picanello, è stata scoperta una coltivazione di piante di marijuana allestita all’interno del giardino. Inoltre, i poliziotti hanno trovato, nascoste dentro un armadietto, infiorescenze essiccate e altri due chili di droga la cui vendita avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. Infine, nel corso della perquisizione, gli agenti hanno scoperto, dentro l’appartamento, un laboratorio per la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali. Sono stati trovati 4 candelotti esplosivi, una bomba artigianale con grosse biglie di ferro, dall’elevata capacità offensiva, ingente quantità di polvere esplosiva e altro materiale esplodente. Sono intervenuti gli artificieri per mettere tutti gli esplosivi in sicurezza.