CATANIA – Un ristorante di Catania è stato colpito da un incendio nel tardo pomeriggio in via Lago di Nicito. Diverse squadre di pompieri si sono precipitate sul posto per spegnere le fiamme. La colonna di fumo era visibile in gran parte della città. Ad andare a fuoco è la stata la canna fumaria. Non ci sono stati danni rilevanti, solo paura.