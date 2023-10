CATANIA – Un uomo è rimasto ferito a San Giovanni La Punta in una sparatoria all’interno del parcheggio del centro commerciale Le Zagare. Tutto sarebbe nato da una lite tra due automobilisti per il parcheggio: uno dei due avrebbe tirato fuori un’arma da fuoco, colpendo l’altro a una gamba, per poi scappare. I carabinieri lo stanno cercando.