In difficoltà sull’Etna e a Cavagrande: soccorsi

Un sabato impegnativo per il Soccorso alpino e speleologico siciliano, intervenuto in due diversi momenti dalla tarda mattina fino a pomeriggio inoltrato. Intorno alle 11.30 i tecnici hanno recuperato un anziano cacciatore, infortunatosi a una caviglia nella zona di contrada Lavina, nel territorio di Mascali, sul versante nord dell’Etna. Le squadre di soccorso lo hanno raggiunto assieme al personale sanitario. Immobilizzato l’arto, l’uomo è stato trasportato in barella fuori dalla boscaglia e dal sentiero impervio fino all’ambulanza.

Please enable JavaScript play-sharp-fill 00:23





Nel pomeriggio il secondo intervento si è svolto nella zona dei laghetti della riserva naturale di Cavagrande, in territorio di Cassibile, dove un escursionista ha riportato un trauma al ginocchio destro, a causa di una scivolata sul terreno umido, che ne ha impedito i movimenti. I soccorritori hanno raggiunto l’uomo nel fondo valle, hanno immobilizzato il ginocchio e lo hanno imbarcato sull’elicottero dei vigili del fuoco, che lo ha trasportato sulla cresta della valle, dove era in attesa un’ambulanza.