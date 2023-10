Imbavagliata in casa e rapinata: due arresti

TERMINI IMERESE (PALERMO) – I carabinieri di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Termini Imerese su richiesta della Procura nei confronti di un 48enne, Loreto Vittorio Martorana, e un 54enne, Dante D’Ambrogio, accusati di concorso per il reato di rapina pluriaggravata. I due, secondo le indagini dei militari, sarebbero i responsabili di una violenta rapina ai danni di una donna di 89 anni. Il colpo è stato messo a segno lo scorso 22 giugno. Secondo i carabinieri, sarebbero loro i due uomini ripresi dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza mentre entrano in casa della donna. La vittima, aggredita e imbavagliata nella propria abitazione, che si trova in centro a Termini Imerese, è stata costretta ad aprire la cassaforte che conteneva 70.000 euro in contanti.