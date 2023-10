Identificato il pilota del ‘monodivano’ che scorrazzava in giro per Catania

CATANIA – È stato identificato dai poliziotti etnei il giovane che lo scorso 8 ottobre scorrazzava indisturbato in giro per la città a bordo di un ‘particolare’ monopattino elettrico modificato. Si tratta di uno studente di quindici anni senza alcun precedente. Il ragazzo, invece di guidare in piedi come si è soliti fare con il monopattino, viaggiava seduto su un divano posizionato sopra un monopattino elettrico preso a noleggio, correndo indisturbato lungo via Gabriele D’Annunzio e viale Vittorio Veneto, tra le risate degli amici che lo spingevano ad andare avanti.

Il tutto ripreso e pubblicato su Tik Tok, il cui video è finito anche sulla Rai, oltrepassando i confini locali e catalizzando l’attenzione nazionale: le immagini sono state così riprese e commentate (amaramente) durante la trasmissione di Raidue “Ore 14”. Anche i giovani che hanno pubblicato il video sono stati, a loro volta, individuati e identificati. Adesso, a carico del giovane – e dei suoi genitori, vista la minore età – verranno comminate sanzioni amministrative sulla circolazione dei monopattini elettrici, per circa duemila euro.