Giarre: ubriaco sui binari, che fatica per bloccarlo

GIARRE (CATANIA) – Questa mattina una gazzella dei carabinieri di Giarre si è imbattuta in un giovane straniero che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha invaso i binari della stazione ferroviaria e non voleva più spostarsi. I pendolari presenti in banchina, spaventati, hanno subito chiamato il 112. Subito è stato fermato il transito dei treni. Il 27enne era al centro dei binari: i militari hanno provato a instaurare un dialogo con lui ma il ragazzo sembrava non comprendere la lingua italiana.

Quando lo hanno raggiunto ha reagito in maniera violenta e ha tentato di colpirli con calci e pugni. Fallito l’intervento di “negoziazione”, i militari si sono divisi i compiti e mentre uno lo ha distratto, l’altro è riuscito a bloccarlo. Infine lo hanno fatto salire sulla banchina, dove è stato temporaneamente immobilizzato. Il 27enne è stato accompagnato nell’ospedale di Giarre, dove i medici hanno confermato che si trovava solamente sotto l’effetto di sostanze alcoliche. La bravata gli è costata una denuncia penale per ubriachezza molesta, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.